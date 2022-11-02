Параметры и конкретные меры поддержки пока не уточняются.

Во Владимирской области разработан проект закона, направленный на развитие ответственного бизнеса. Его появление анонсировал вице-губернатор Александр Ремига.«Цель - оказать всестороннюю поддержку предпринимателям, которые создают комфортные и современные рабочие места, заботятся о людях, имеют активную позицию, реализуют экологические, образовательные или социальные проекты за пределами своей основной деятельности», - подчеркнул госслужащий.Параметры и конкретные меры поддержки пока не уточняются. Теперь, по всей видимости, документ поступит на утверждение Законодательного Собрания. Тогда и станут известны конкретные шаги по поддержке предприятий и организаций.