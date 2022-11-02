В Петушках перед судом предстанет 37-летний мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении...

В Петушках перед судом предстанет 37-летний мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полицииПо версии следствия, 29 сентября 2022 года сотрудниками ДПС по Петушинскому району на участке федеральной трассы М12 был остановлен квадроцикл марки STELS под управлением мужчины, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.Не желая быть привлеченным к административной ответственности и отказавшись выполнить законные требования представителя власти, обвиняемый резко привел квадроцикл в движение и сбил сотрудника ДПС, причинив последнему легкий вред здоровью.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд, сообщили в пресс-службе Следкома.Фото: pxfuel.com