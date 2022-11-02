Во Владимирской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 2 ноября. На 4 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 7 человек, накануне в больницы обратились 17 жителей

Во Владимирской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 2 ноября. На 4 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 7 человек, накануне в больницы обратились 17 жителей региона. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 176 845. В лидерах по заражениям Владимир – 12 заболевших за сутки. На втором месте