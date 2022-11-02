По оценке ВТБ, в четвертом квартале выдача ипотеки российскими банками может составить 1,3 трлн рублей, что будет сопоставимо с результатом третьего квартала. Наибольшую активность ..

По оценке ВТБ, в четвертом квартале выдача ипотеки российскими банками может составить 1,3 трлн рублей, что будет сопоставимо с результатом третьего квартала. Наибольшую активность заемщиков ВТБ ожидает в декабре, при этом фокус внимания клиентов будет смещен на рынок вторичного жилья.Как отмечают эксперты ВТБ, поддержать спрос населения на жилищное кредитование в четвертом квартале позволят сразу несколько факторов. Во-первых, решение регулятора не повышать ключевую ставку на последнем заседании, что стало сигналом для банков сохранить текущие условия по кредитам. Во-вторых, продолжающаяся реализация программ государственного субсидирования на первичном рынке недвижимости, условия по которым остаются на неизменно низких значениях. В-третьих, специальные предложения застройщиков, характерные для предновогоднего периода, а также продолжающееся снижение цен, особенно в сегменте готового жилья.«В октябре для российского рынка ипотеки была характерна осторожность – часть клиентов поставила свои сделки «на паузу», но постепенно стала возвращаться к ним в конце месяца. Определенное снижение спроса за последний месяц может быть компенсировано до конца года – в случае отсутствия значимых макроэкономических изменений российские банки могут выдать 1,3 трлн рублей ипотеки в целом за квартал. Этот результат сопоставим и с данными первого квартала, который в этом году пережил ажиотажный спрос, и с данными третьего квартала, который характеризовался трендом на снижение ставок. Совокупно это позволит рассчитывать на 4,4-4,5 трлн рублей продаж по итогам года. При этом портфель жилищных кредитов может вырасти на 14%, до 14,8 трлн рублей», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.Он добавил, что в ближайшие месяцы спрос ипотечных заемщиков будет концентрироваться, главным образом, в сегменте вторичного жилья. В сентябре доля кредитов ВТБ на готовое жилье составляла 60%, в октябре – уже 65%. До конца года клиенты могут еще немного увеличить спрос на «вторичку» на фоне реализации ранее отложенного спроса и корректировки цен.ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. За 10 месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 753 млрд рублей. В настоящее время получить ипотеку в рамках собственных программ ВТБ можно по ставке от 10,4%. Рефинансирование жилищных кредитов в банке также доступно под 10,4%. По ипотеке с господдержкой на новостройки заемщики могут получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование цифровых сервисов. Кредит в рамках «семейной ипотеки» ВТБ предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО), IT-ипотеки – от 4,7%, Дальневосточной – от 1,7%. Многодетные клиенты могут получить в банке ипотеку на специальных условиях – всего под 3% (под 0,1% - в ДФО).Подать заявку на ипотеку клиенты могут на сайте или в приложении ВТБ для смартфонов с операционной системой Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.