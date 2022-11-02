Руководитель подрядной организации приговорен к штрафу за хищение денежных средств, запланированных...

Руководитель подрядной организации приговорен к штрафу за хищение денежных средств, запланированных на строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории Петушинского района Владимирской области. Об обвинении руководителя ООО «ТрансКапСтрой» мы писали ранее.Судом установлено, что заместитель генерального директора организации, осуществлявшей в период со 2 сентября по 30 декабря 2019 года строительство фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Караваево и Анкудиново Петушинского района Владимирской области, выполнил строительные работы не в полном объеме. После этого руководитель внес заведомо ложные сведения в отчетную документацию о том, что работы выполнил и строительные материалы израсходовал полностью. На основании указанных документов он получил запланированное вознаграждение, совершив таким образом хищение денежных средств у ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» в размере 761 592 рубля.В судебном заседании подсудимый с обвинением не согласился, не отрицая некачественное выполнение работ, указал, что умысла на хищение денег не имел.Обвиняемый признан виновным в мошенничестве и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей. С учетом периода содержания осужденного под домашним арестом размер штрафа снижен до 250 000 рублей.При назначении наказания судом учтено, что причиненный вред он возместил добровольно в полном объеме, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото: avo.ru/novosti