Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью журналистам телеканала RT рассказал о лучшем исходе России в нынешнем противостоянии с Украиной. Он отметил, что государству нужно штамповать боеприпасы и вооружение, в том числе ядерное, в каждом регионе.

Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью журналистам телеканала RT рассказал о лучшем исходе России в нынешнем противостоянии с Украиной. Он отметил, что государству нужно "штамповать" боеприпасы и вооружение, в том числе ядерное, в каждом регионе."Зеленский приезжает на переговоры к Путину и просит прощения за геноцид российского населения на Донбассе и в качестве извинения предлагает совместный поход на Западную Европу. А разочарованный Байден пытается нажать на ядерную кнопку, но в это время русские тролли вмешиваются, и происходит взрыв всех стратегических объектов США", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".Пригожин иронично подчеркнул, что в попытках примирения Вашингтон переименуют в Вагнерград, а Чикаго — в Братский Кадыровград. Он поинтересовался у журналистов, сомневались ли они в другом исходе событий.