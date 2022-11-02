Памятник архитектуры будет недоступен 7 и 8 ноября.

Во Владимире из-за ремонта Золотые ворота на два дня закроют для посетителей. Об этом рассказали в пресс-службе ВСМЗ.«7 и 8 ноября военно-историческая экспозиция, которая находится в памятнике архитектуры, будет закрыта в связи с ремонтными работами», - уточнили в музее-заповеднике.Добавим, что экспозиция «История Суздальских монастырей» в «Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля с 1 ноября также закрыта на ремонт. Оставшиеся музеи продолжают работать в прежнем режиме.