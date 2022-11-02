На днях Филипп Киркоров нахамил представителю прессы. Коллеги артиста не признали такое поведение.

На днях Филипп Киркоров нахамил представителю прессы. Коллеги артиста не признали такое поведение.На днях произошел скандал с участием российского певца Филиппа Киркорова, который в очередной раз оскорбил представительницу СМИ. Это уже не первый подобный инцидент, несколько лет назад поп-король отличился нецензурной бранью в адрес российской журналистки, после чего разгорелся ужасный скандал.На днях история повторилась. Во время пресс-подхода в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров рассказал представителям СМИ, что часто на память о стране привозит меню из разных ресторанов. После этого одна из и журналисток уточнила, крадет ли их артист. В ответ на это артист послал журналистку в пятую точку и удалился.Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала произошедшее беседе с . Бывшая прима Большого театра призвала Киркорова быть сдержаннее и спокойнее и отметила, что сейчас не самое подходящее время для подобных истерик.Однажды Волочкова уже защитила Киркорова, когда в Кремле ему посвятили в глаз прожектором, и он оттаскал человека за волосы. Однако тогда было другое время. Сейчас, по словам балерины, надо очень аккуратно действовать и следить за собой. Более того, у артиста уже давно должна была пройти его "Звездная болезнь", считает балерина."Чем человек становится более успешным, известным, еще и узнаваемым, тем нужно быть как-то проще, спокойнее и внимательнее к зрителям, поклонникам, просто к людям, окружающим", – заявила Волочкова.