Кристина Орбакайте показала новые снимки мужа и наследницы.

Кристина Орбакайте показала новые снимки мужа и наследницы.Единственная дочь Кристины Орбакайте всечаще мелькает в материалах светской хроники. Накануне внешность 11-летней Клавдии сталаодной из тем для обсуждения в сети.Единственная внучка Аллы Пугачевойсейчас живет в США. Девочка вместе с матерью и отцом Михаилом Земцовым отмечалаХэллоуин. Именно снимками с этой вечеринки и поделилась Кристина Орбакайте. По мнению некоторых россиян, на кадрах подросток выглядит чересчур худым, народ напугали ножки-спички, обтянутые черными капроновыми колготками.Но, возможно, все дело в том, что девочка "зашла" в переходный возраст и заметно выросла. Помимо этого, внучка Аллы Пугачевой увлекается балетом, где стройность, наоборот, в чести.Напомним, Клавдия – третий ребенок в семье певицы. КристинаОрбакайте и Михаил Земцов поженились еще в 2005 году. Через 7 лет у нихродилась долгожданная дочь. Для исполнительницы хита "Пьяная вишня" ребенокстал третьим. В браке с Владимиром Пресняковым-младшим у нее родился сын Никита,а после официальных отношений с Русланом Байсаровым на свет появился Дени. Обасына уже совершеннолетние. Они самостоятельно зарабатывают и пытаются строитьсобственные семьи. На территории РФ они не живут. Именно поэтому КристинаОрбакайте сконцентрирована на воспитании Клавдии.Семья певицы и бизнесмена живет вштате Флорида. 52-летняя Кристина Орбакайте изредка прилетает в Россию дляучастия в музыкальных проектах и других мероприятиях. О переезде на родину дляпостоянного жительства речь не идет.