Владимирский поэт Дмитрий Кантов пишет акафисты православным святым Владимирский поэт Дмитрий...

Владимирский поэт Дмитрий Кантов пишет акафисты православным святымВладимирский поэт Дмитрий Кантов профессионально пишет акафисты православным святым, переводит псалмы и погребальные стихи. На какие произведения равняется церковный гимнограф? - узнала Татьяна Воронцова.Это одно из самых известных церковных песнопений. И при этом самое древнее ! Первый из написанных канонических акафистов. "Радуйся . Невеста неневестная!", "Взбранной воеводе победительная." Его появление относят к периоду между 5-7 веками. Хвалебное обращение к Деве Марии стало основой ко всем последующим акафистам. Акафист в переводе с греческого-гимн, при пении которого не сидят. Поется стоя, наполняя душу радостью и Божьим теплом.Владимирский поэт - тоже автор 5 акафистов, и ряда "словесных икон"- составляет жития , переводит псалмы и погребальные стихи. В перестроечные 90-е заведовал канцелярией Владимирского Епархиального управления. По благословению Митрополита Евлогия преподавал церковно-славянский язык в регентской школе и духовной семинарии. Правда, тогда еще богослужебные тексты не писал. Все началось несколько лет назад с перевода "Цветника священноинока Дорофея" - памятника древнерусской письменности 17 века. Цветниками назывались на Руси собрания святоотеческих изречений.Дмитрий Кантов, поэт, гимнограф:- Оно произведение ораторского искусства. Чтобы читать монахам за трапезой. Эта книга известна была у старообрядцев. Перевода на русский не было. Бралась за перевод московская духовная академия не знаю, удалось ли ей. А мне вот удалось.Дмитрий Кантов говорит, что каждое утро старается начинать с молитвы. Верует с 12 лет.Дмитрий Кантов, поэт, гимнограф:- Я в 12 лет прочитал Евангелие и как то вдруг сразу поверил, что Бог есть и безе него жить невозможно. Я не понимал , что поют в церкви, но уходить оттуда не хотел. как говорится ноги вырастали и я ждал конца Богослужения с ужасом, что надо уходить, а мне хотелось там побыть как можно дольше.Сегодня у Дмитрия Владимировича свой домашний иконостас - здесь и икона Дмитрия Угличского - небесного покровителя поэта - написанная его братом .Первой пробой пера - говорит Дмитрий Кантов- был Акафист Петру Чельцову. Писал его полгода- но он до сих пор не издан. А вот Акафист Афанасию Сахарову уже выдержал несколько изданий. Одно из самых роскошных - петербургское. На каждой странице икона.Дмитрий Кантов, поэт, гимнограф:- Читают его в Богородице-Рождественском монастыре Владимира. Там где покоится своими святыми мощами владыка Афанасий.Дмитриевский собор - один из любимых у поэта во Владимире. Напоминает о его крестильном имени, освящен в честь великомученника Димитрия Солунского. Рукопись с акафистом святому, составленная еще в 19 веке Феофаном Затворником, была обнаружена в наше время. И отредактирована также с участием Дмитрия Кантова.Дмитрий Кантов, поэт, гимнограф:- Я хочу, чтобы словами этих акафистов люди молились. Не всегда человек найдет свои слова, чтобы обратиться к святому. Нужно молиться и сердцем и разумом тоже.Непревзойденным гимнографическим образцом для себя Дмитрий Кантов считает акафист " Божественным страстям Христовым". Создан греко-католиками в 18 веке. Во время Великого поста его четырежды читают в храмах. Поэт - гимнограф говорит : "Я на него равняюсь".Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. "Вести- Владимир".