С 1 января 2024 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет можно будет получать даже при выходе на работу на полную ставку.

С 1 января 2024 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет можно будет получать даже при выходе на работу на полную ставку. Соответствующие поправки в законодательство 2 ноября поддержала Дума в первом чтении. Новостью в своём поделился депутат от Владимирской области Алексей Говырин.Сейчас мамы или другие родственники, оформившие отпуск по уходу за малышом, тоже могут трудиться и не терять пособие, но только неполный рабочий день. Изменения, которые планируется внести в федеральный закон и Трудовой кодекс, позволят россиянам, не лишаясь господдержки, работать в любой организации и даже организовать собственное предприятие.«Это ещё одна реальная мера поддержки государства семей с детьми. Но это и поддержка экономики. Законодательные изменения также благоприятно повлияют в том числе на развитие малого бизнеса. Возвращая в активную трудовую деятельность молодых родителей, мы стимулируем их к получению новых, востребованных на рынке профессий и самореализации через предпринимательские проекты», – отметил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Напомним, выплачивать пособие в течение всех полтора лет независимо от увеличения дохода семьи предложил Владимир Путин. Президент РФ дал поручение подготовить для этого законодательную базу.