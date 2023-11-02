27 октября прошла торжественная отправка добровольцев на службу по контракту в Доме культуры молодёжи Владимира.

27 октября прошла торжественная отправка добровольцев на службу по контракту в Доме культуры молодёжи Владимира.В мероприятии также участвовали мэрия города, представители военного комиcсариата, ветераны и близкие контрактников. Они сказали свои слова благодарности защитникам Отечества, а также дали напутствия.Священник Свято-Казанского храма города Владимира отец Алексей благословил будущих бойцов. Начальник отделения по военно-патриотической работе областного военкомата майор Игорь Стоякин отметил решение добровольцев отправиться в зону СВО по-настоящему мужским решением. Школьники представили свои творческие подарки.Еженедельно во Владимире на службу отправляются более 50 контрактников из разных районов Владимирской области.