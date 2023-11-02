С начала года таких изображений закрасили более 2 тысяч

Над удалением незаконной рекламы и прочих «граффити» продолжают ежедневно работать во Владимире.Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за октябрь с фасадов домов, заборов и других поверхностей удалили более 500 надписей с рекламой наркотиков. С начала года таких изображений закрасили более 2 тысяч.Жители Владимира также могут посодействовать очищению города от подобной рекламы, закрасив ее самостоятельно или сообщив на портал . О тех, кто распространяет подобные надписи, нужно сообщить в полицию по телефонам: 32-64-05 или 02 или по телефону доверия 33-12-67.Напомним, владимирские полицейские во рту подозреваемого.