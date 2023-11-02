Переживший сложнейшую операцию Игорь Николаев наконец-то вернулся к полноценной работе.

Переживший сложнейшую операцию Игорь Николаев наконец-то вернулся кполноценной работе.Артист впервые вышел на сценупосле того, как был выписан из больницы. Игорь Николаев принял участие в музыкальномконкурсе, состоявшемся в Рахманиновском зале Московской консерватории.63-летний автор хита "Выпьем залюбовь" смог услышать, как исполняют его музыкальные произведения юные ученикиконсерватории. Дети выступали на сцене с пьесами из нового сборника ИгоряНиколаева. Он ранее сообщал, что посвятил "15 фортепианных пьес" своей дочериВеронике.Девочка родилась в союзе композитора и41-летней певицы Юлии Проскуряковой. Сейчас общему ребенку пары 8 лет. ЮнаяВероника Игоревна решила пойти по стопам звездных родителей. Она занимаетсявокалом и исправно посещает занятия в столичной консерватории.Во время мероприятия звучали нетолько чарующие нежностью музыкальные пьесы, но и стихи. Их читал сам композитор перед каждым выступлением. За инструментом была известная российскаяпианистка Екатерина Мечетина. Она же и помогала Игорю Николаеву награждать юныхмузыкантов, которые исполнили произведения лучше всех.Из всех участников, выступивших взале консерватории, лучшей была признана 13-летняя Злата Железова. ИгорьНиколаев, возможно, нашел в юной артистке отдушину после непростого периода, увидев в ней надежду российской музыки. Он наградил девочку и пожелал дальнейших творческих успехов. Браво!Напомним, что еще в начале осенистало известно о больших проблемах со здоровьем у композитора. Поддержкапоклонников, семьи и опытных врачей помогли сотворить чудо. Игорь Николаев нетолько быстро пришел в себя, но и уже вернулся к активной творческойдеятельности. Он пишет новые композиции, поет и снимается в кино.