Бульвар Художника Иванова во Владимире благоустроят за 2 миллиона 798 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Проект заказала администрация Владимира. Сейчас город

Бульвар Художника Иванова во Владимире благоустроят за 2 миллиона 798 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Проект заказала администрация Владимира. Сейчас город ищет подрядчика. Его должны выбрать 14 ноября. Он, в свою очередь, обязан закончить работы к лету следующего года – а именно к 28 июню. После благоустройства дороги движение транспорта будет