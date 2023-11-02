Администрация Владимира ищет подрядчика для разработки проекта благоустройства бульвара Художника Иванова.

Администрация Владимира ищет подрядчика для разработки проекта благоустройства бульвара Художника Иванова. Информация о торгах размещена на сайте .За проект мэрия готова заплатить чуть меньше 2,8 млн рублей. Победившая в конкурсе организация обязана будет до конца июня 2024 года предоставить план реконструкции бульвара.В частности, на автомобильной дороге должны появиться четыре полосы движения. На территории необходимо создать зону отдыха, детские и спортивные площадки, а также дорожки для велосипедистов. Также в проект необходимо включить схемы водоотвода, освещения и озеленения бульвара.