Фермера из Владимирской области будут судить за получение субсидий по подложным документам. Во...

Фермера из Владимирской области будут судить за получение субсидий по подложным документам.Во Владимирской области действует госпрограмма развития агропромышленного комплекса, в рамках которой фермерам предоставляются субсидии на откорм молодняка крупного рогатого скота, овец и кроликов, а также производство овощей.Следствием установлено, что в 2021 году обвиняемый придумал способ завладения бюджетными деньгами по подложным документами, о якобы ведущейся им фермерской деятельности. В результате, ему из областного бюджета перечислена субсидия на общую сумму в размере боле 730 тыс рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Скйчас на его на автомобиль марки «VOLVO S80» стоимостью 850 тыс рублей, наложен арест.Уголовное дело направлено Ленинский райсуд. Виновному грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: https://www.pxfuel.com