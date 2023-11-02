Популярная певица переживает непростой период. Натали наконец вышла на связь после новости о том, что ее муж ушел из жизни.

Популярная певица переживает непростой период. Натали наконец вышла на связь после новости о том, что ее муж ушел из жизни.Карьера певицы началась с участия в различных музыкальных проектах, но настоящую популярность ей принесла песня "О Боже, какой мужчина!", которую звезда выпустила в 2014 году. Эта композиция стала настоящим хитом и получила широкое признание у слушателей. Несмотря на то, что песня принесла Натали большую известность, она не останавливается на достигнутом и продолжает радовать своих поклонников новыми хитами и яркими выступлениями.Натали выпустила несколько альбомов, в которых присутствуют как авторские песни, так и кавер-версии на популярные хиты. Кроме того, она активно выступает на концертах и участвует в телевизионных проектах.Недавно в жизни Натальи Рудиной произошло страшное событие. В июле скончался ее супруг. Ему было 58 лет. Событие стало шокирующим не только для супруги Александра Рудина, но и для поклонников мужчины.На днях исполнительница хита "Какой мужчина" прервала молчание после смерти супруга. В своем микроблоге она опубликовала пост, в котором поделилась чувствами, которые ей пришлось пережить. Как сообщает, ей пришлось пережить много разных стадий своего горевания. Более того, она призналась, что соскучилась по супругу."Соскучилась по Нему, хочется обнять и услышать Его самый лучший на свете тембр голоса", – написала певица Натали.Ранее "Дни.ру" , что хирург раскрыла секрет вечной молодости певицы Натали.