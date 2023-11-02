В региональном отделении Банка России подвели итоги Монетной недели, которая прошла с 25 сентября по 8 октября. В рамках акции жители области сдали в банк больше тонны монет. Суть акции –

В региональном отделении Банка России подвели итоги Монетной недели, которая прошла с 25 сентября по 8 октября. В рамках акции жители области сдали в банк больше тонны монет. Суть акции – вернуть мелочь в оборот. По статистике в кассы банков обычно возвращается менее половины выпущенных в обращение монет. Из-за этого приходится чеканить новые. В рамках