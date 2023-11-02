Рейд по убежищам провели сотрудники МЧС вместе со специалистами Городского управления гражданской защиты и журналистами. Мероприятие прошло в рамках месячника гражданской обороны. Вадим

Рейд по убежищам провели сотрудники МЧС вместе со специалистами Городского управления гражданской защиты и журналистами. Мероприятие прошло в рамках месячника гражданской обороны. Вадим Лобастов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения МЧС области Одна из задач гражданской обороны – это предоставление средств индивидуальной и коллективной защиты. Сегодня мы посмотрим, каким образом у нас население обеспечивается