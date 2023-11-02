Капитальный ремонт крыши стал причиной затопления дождем во Владимирской области. Из-за ремонта...

Капитальный ремонт крыши стал причиной затопления дождем во Владимирской области.Из-за ремонта кровли в доме, расположенном на улице 1-ой Пионерской во Владимире, затопило жилые помещения. Работы на кровле начались еще в июле. Первую протечку жильцы заметили 16 октября. А на днях произошёл самый настоящий потоп, сообщают наши коллеги, телеканал "Губерния".- С потолков облетели все обои, в люстрах вода, соответственно, у нас нет света, - жалуются жильцы.Мебель пришла в негодность. В квартире - стойкий неприятный запах. Вместе с водой в помещение попала грязь, которая годами накопилась на крыше.Руководство компании-подрядчика в комментарии пояснило - положить укрывной материал на крыше и тем самым предотвратить протечки - было невозможно.В региональном Фонде капитального ремонта ситуацию взяли на контроль. Подрядчик должен сделать все возможное, чтобы не допустить новых коммунальных ЧП.Также на совещании в региональном фонде капремонта подняли вопрос о возмещении подрядчиком нанесенного собственникам ущерба.Фото: телеканал "Губерния".