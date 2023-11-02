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<a href="https://33live.ru/novosti/02-11-2023-klientskij-ofis-energosbyt-volga-v-gorode-kosteryovo-pereezzhaet-v-novoe-zdanie.html" target="_blank">Клиентский офис «Энергосбыт Волга» в городе Костерёво переезжает в новое здание</a> - Клиентский офис «Энергосбыт Волга» в городе Костерёво переезжает в новое здание «Энергосбыт Волга»...