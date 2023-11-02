Клиентский офис «Энергосбыт Волга» в городе Костерёво переезжает в новое здание
«Энергосбыт Волга»...
Клиентский офис «Энергосбыт Волга» в городе Костерёво переезжает в новое здание
«Энергосбыт Волга» информирует, что клиентский офис «Костерёвский» переезжает в другое здание. С 1 ноября клиентов будут принимать по адресу: город Костерёво, улица Рабочая, дом 6а. Новые помещения оборудованы всем необходимым для качественного и быстрого обслуживания.
Офис работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45, без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон остался прежним: 8 (49243) 2-65-11.
Напоминаем, что дистанционные сервисы «Энергосбыт Волга» позволяют решить ряд вопросов без посещения клиентских офисов.
Оставить обращение и задать вопрос можно:
-в личном кабинете на сайте;
-в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга»;
-через виджет «Подать обращение» на сайте www.esbvolga.ru;
-по электронной почте [email protected]
;
-по телефону контактного центра +7 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00, воскресенье – выходной.
Передать показания счётчика легко:
-в личном кабинете на сайте;
-в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга»;
-через виджет «Передать показания онлайн» на сайте, сервис не требует регистрации;
-через SMS-сообщение на единый номер +7(910) 671-92-62;
-через сервис передачи показаний голосовому помощнику по телефону контактного центра +7 (4922) 77-30-00.
Оплатить счёт онлайн можно:
-в личном кабинете на сайте. Сервис временно доступен с 6:00 до 23:00;
-в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга»;
-через виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте, сервис не требует регистрации.
Пользуйтесь дистанционными сервисами, своевременно передавайте показания счётчика и оплачивайте счета. Не копите долги: чем больше задолженность, тем труднее её погасить. Пользователи онлайн-сервисов с высокой платёжной дисциплиной имеют возможность участвовать в акциях «Энергосбыт Волга» и получать ценные подарки.