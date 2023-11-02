В Клязьму сливают нефтепродукты. К такому выводу пришли местные жители, когда обнаружили темное пятно на поверхности воды. 31 октября очевидцы вызвали аварийно-спасательную службу. ЧП

В Клязьму сливают нефтепродукты. К такому выводу пришли местные жители, когда обнаружили темное пятно на поверхности воды. 31 октября очевидцы вызвали аварийно-спасательную службу. ЧП произошло в районе коттеджного поселка «Зеленый мир». Как сообщает служба мониторинга области, в районе 293-296 километров судоходного хода реки работает несамоходное судно – земснаряд «PHC-15/09» для намыва песка. Кроме того, на