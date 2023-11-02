2 октября сотрудники МЧС по Владимирской области совместно с управлением гражданской защиты администрации Владимира провели рейд по укрытиям областного центра.

2 октября сотрудники МЧС по Владимирской области совместно с управлением гражданской защиты администрации Владимира провели рейд по укрытиям областного центра.Были показаны подземные помещения, которые будут использоваться жителями в случае возникновения угрозы ЧС. В их число вошли подвал многоквартирного дома, защитное сооружение на предприятии и парковка торгового центра. Также участникам рассказали про минимальные требования оборудования укрытий: наличие незахламлённого входа, комфортное освещение, а также высоту не менее 1,7 метров в высоту. Помимо этого, в жилом доме должен находится указать, обозначающие местонахождение убежища.По сигналу «Внимание всем!» жители должны среагировать и прибыть в укрытие. Также необходимо иметь при себе так называемый «Тревожный набор», включающий в себя средства индивидуальной защиты, документы, продукты питания на сутки. Если спустя сутки угроза населению сохраняется, производится эвакуация жителей.