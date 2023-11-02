Больше всего выросла погрузка нефти и нефтепродуктов.

За январь-октябрь 2023 года погрузка на Горьковской железной дороге, в том числе во Владимирской области, выросла на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила больше больше 24 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.С начала 2023 года грузооборот составил около 143 млрд тарифных тонно-км (снизился на 4,2%), а грузооборот с учетом пробега порожних вагонов — около 180 млрд тонно-км (-4,3%).При этом погружено:нефти и нефтепродуктов — 8,1 млн тонн (+6,3% к январю-октябрю 2022 года);лома черных металлов — 908 тыс. тонн (+3,3%);цемента — 2,2 млн тонн (+0,7%);химикатов и соды — 1,2 млн тонн (-1,3%);химических и минеральных удобрений — 1,7 млн тонн (-1,4%);черных металлов —2,1 млн тонн (-5,8%);промышленного сырья и формовочных материалов — 1,3 млн тонн (-8,2%);строительных грузов — 923 тыс.тонн (-9,6%);лесных грузов — 2,2 млн тонн (-18,9%).В октябре погрузка составила около 2,3 млн тонн — это на 1,4% больше, чем за октябрь прошлого года. В целом грузооборот достиг более 13,7 млрд тарифных тонно-км (-10,1%), а грузооборот с учетом пробега порожних вагонов — больше 17,1 млрд тонно-км (-10,3%).