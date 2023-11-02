На Клязьме во Владимирской области появилось пятно от разлива нефтепродуктов. Тревожный сигнал...

На Клязьме во Владимирской области появилось пятно от разлива нефтепродуктов.Тревожный сигнал поступил в 11 часов 48 минут в минувший вторник.В реке Клязьма, в районе коттеджного поселка «Зеленый мир» на участке 293-296 километров судоходного хода работает земснаряд «PHC-15/09». Кроме того на берегу располагается погрузочная техника, отметила пресс-служба АНО "Служба мониторинга по Владимирской области".Однако, источник загрязнения реки пока не официально не установлен.Спасатели аварийно-спасательного формирования уже вечером 31 октября установили боновые заграждения и сорбирующие салфетки для локализации нефтепродукта.Нового загрязнения реки не зафиксировано. Но пока на месте обнаружения нефтешлама остается боновое ограждение.В ближайшие дни специалисты «Службы мониторинга по Владимирской области» займутся ликвидацией загрязнения и передачей нефтешлама на утилизацию.Фото: пресс-служба АНО "Служба мониторинга по Владимирской области".