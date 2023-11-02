Константин Хабенский не стал скрывать свои настоящие чувства и мысли в откровенном интервью. Он поделился мнением о своей работе и предшественниках.

Константин Хабенский не стал скрывать свои настоящие чувства и мысли в откровенноминтервью. Он поделился мнением о своей работе и предшественниках.Константин Хабенский – фигура наотечественной сцене заметная. Вряд ли в стране найдется человек, который невидел бы его на экране телевизора или на сцене театра. Накануне он откровенноответил на вопросы Вадима Верника.Уже два года Константин Юрьевичвозглавляет Московский Художественный театр им. А.П. Чехова. Он признался, чтос момента назначения опасался официоза. По этой причине на двери его кабинетапоявилась табличка с надписью: "Начинающий художественный руководитель". Черезгод ее убрали, но дружеская атмосфера в кабинете осталась.Вспомнил нынешний худрук и то время,когда в его кабинете сидел Олег Павлович Табаков. Константин Хабенскийпризнался, что входя в помещение не испытывал страха передмэтром. Исполнителю роли Александра Колчака в фильме "Адмирал" хотелось лишьравняться на лучших людей в профессии, но никак не бояться их."Не испытываю особого трепета, ни заходя в кабинеты, ни занимая какой-то кабинет. Да, здесь сидели прекрасные люди, на которых мы и равнялись, и равняемся. Наверное, ничего больше", – честно высказался о месте Олега Табакова в МХТ Константин Хабенский.Сейчас актер положительнохарактеризует работу театра. Он считает, что удалось сохранить баланс,позволяющий и гармонично развиваться актерскому составу, и радовать зрителейновыми постановками.Напомним, что 51-летний Хабенский возглавляет МХТ им. Чехова с конца октября 2021 года. При этом онпродолжает играть на сцене и в кино. Воспитывает двух дочерей, родившихся всоюзе актера с Ольгой Литвиновой. Есть сын Иван, которого Константину родилапервая супруга.