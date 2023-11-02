Очаровательный щенок из Валенты ищет постоянный дом во Владимирской области И в завершении...

Очаровательный щенок из "Валенты" ищет постоянный дом во Владимирской областиИ в завершении выпуска - рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые очень хотят обрести свой постоянный дом.Телефон волонтёра Киры: 8-910-182-43-30Придумать имя для сегодняшней очаровательной хвостатой героини - задача будущего хозяина. Этому доброму и энергичному щенку из "Валенты" 3 месяца, вырастет по колено в холке. В приюте уверяют, владелец не пожалеет о своём выборе и обретет самого преданного спутника жизни. Эта девочка поладит даже с вашим котом. Информация по телефону волонтера-куратора и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.