Очаровательный щенок из Валенты ищет постоянный дом во Владимирской области
И в завершении...
Очаровательный щенок из "Валенты" ищет постоянный дом во Владимирской области
И в завершении выпуска - рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые очень хотят обрести свой постоянный дом.
Телефон волонтёра Киры: 8-910-182-43-30
Придумать имя для сегодняшней очаровательной хвостатой героини - задача будущего хозяина. Этому доброму и энергичному щенку из "Валенты" 3 месяца, вырастет по колено в холке. В приюте уверяют, владелец не пожалеет о своём выборе и обретет самого преданного спутника жизни. Эта девочка поладит даже с вашим котом. Информация по телефону волонтера-куратора и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.