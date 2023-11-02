Константин Хабенский от души благодарен тем, кто долгое время не дает ему сорваться.

Константин Хабенский от души благодарен тем, кто долгое время не дает ему сорваться.Константин Хабенский удивляет своейработоспособностью. Он уже успел попробовать себя и в качестве режиссера, и каксценарист. Большинство современников все же наслаждаются игрой актера на сценетеатра. Сейчас из-за высокой административной нагрузки радовать зрителейполучается не так часто как хотелось бы.Напомним, что Константин Юрьевич соктября 2021 года является руководителем и худруком Московского Художественноготеатра им. Чехова. На сцене этого учреждения культуры он играет с 2002 года.Актер считает, что сцена МХТ впиталав себя благоприятную атмосферу предыдущего поколения. Это и Олег Ефремов, иЕвгений Миронов, и Олег Табаков. Десятки известнейших талантов считали честьювыйти на подмостки этого театра.Накануне 125-летнего юбилея театра ВадимВерник расспросил Константина Хабенского о прошлом и будущем, о жизни и творчестве.Оказалось, что нынешний худрук чувствует поддержку тех, кто когда-то выходил насцену. В спектакле "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" героюХабенского приходится держаться на очень тонкой жердочке. При этом он не боитсясорваться и упасть. Оказавшийся на краю волею режиссера актер назвал своих спасителей."Держусь на честном слове. И, вероятно,меня поддерживают те великие люди, которые когда-то выходили на эту сцену, —так аккуратно за шиворот поддерживают", – уточнил он.Константина Хабенского по праву можноназвать одним из самых популярных и востребованных актеров России. Егофильмография насчитывает десятки лент, в которых он сыграл главные роли.