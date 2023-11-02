Попадание нефтепродуктов в Клязьму проверит Владимирская природоохранная прокуратура. Ей...

Попадание нефтепродуктов в Клязьму проверит Владимирская природоохранная прокуратура.Ей проводятся проверочные мероприятия по факту возможного загрязнения реки Клязьмы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Напомним, что во вторник, 31 октября,на Клязьме появилось пятно от разлива нефтепродуктов. Там, в районе коттеджного поселка «Зеленый мир» на участке 293-296 километров судоходного хода работает земснаряд «PHC-15/09». Кроме того на берегу располагается погрузочная техника, отметила пресс-служба АНО "Служба мониторинга по Владимирской области".Специалистами межрегионального Управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям произведён отбор проб воды в месте предполагаемого загрязнения, а также выше и ниже по течению.В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.Фото: пресс-служба АНО "Служба мониторинга по Владимирской области".