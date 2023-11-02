Ольга Орлова принесла извинения за свой поступок. Жест певицы оценили по достоинству.
Ольга Орлова принесла извинения за свой поступок. Жест певицы оценили по достоинству.
Певица Ольга Орлова, похоже, переживает вторую молодость. У экс-солистки "Блестящих" в этом году родилась дочка Аня, и похорошевшая Орлова никак не нарадуется своему чаду. Певица счастлива замужем и активно ведет социальные сети, в которых часто делится с подписчиками событиями своей жизни.
Так недавно Ольга Орлова опубликовала на своей странице в соцсети фото, под которым написала: "Какая у меня красивая мама!". Снимок был сделан на семейном торжестве по случаю дня рождения бабушки, которой, правда, уже нет в живых, но это не отменяет семейного повода встретиться в память о ней, рассказала певица.
И тут же появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами: "Знаю, это нескромно, но простите меня за это". Однако подписчики звезды нисколько не возражали против такой "нескромности", а даже наоборот, поддержали певицу и оставили множество лестных комментариев в ее адрес и адрес ее родительницы. Фотография, которую смогли лицезреть пользователи сети, еще раз доказала, что пойти красотой и талантом певице было в кого: мама исполнительницы выглядит очень свежо и молодо. Генетика есть генетика. И повод для гордости у Ольги Орловой действительно есть.