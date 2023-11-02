Российский национальный молодёжный симфонический оркестр открыл юбилейный фестиваль классической музыки. «Танеевские музыкальные собрания» во Владимирской областной филармонии

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр открыл юбилейный фестиваль классической музыки. «Танеевские музыкальные собрания» во Владимирской областной филармонии проходят уже в 10-й раз. Посвящен фестиваль 150-летию Сергея Рахманинова, а его девиз – “время молодых”. Участникам симфонического оркестра от 20 до 30 лет, приехали они из 42 регионов страны. Илья Репенак, артистический директор Российского национального молодежного симфонического