Скоростную трассу Восток, идущую через Владимирскую область, продлят за Урал до Тюмени. Ранее...

Скоростную трассу "Восток", идущую через Владимирскую область, продлят за Урал до Тюмени.Ранее трасса М-12 "Восток" вела от Москвы до Казани, сообщает пресс-служба Правительства России.Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 «Восток» должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.Продление трассы М-12 будет обеспечено за счёт включения в её состав участка автодороги М-7 «Волга» Казань – Дюртюли, говорится в сообщении.Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли – Ачит, участок Ачит – Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург – Тюмень.Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году.Фото: https://www.pxfuel.com