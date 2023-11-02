Смотрите Вести в 9.00: погорельцы уже год вынуждены скитаться по съемным квартирам Без крыши...

Смотрите "Вести" в 9.00: погорельцы уже год вынуждены скитаться по съемным квартирамБез крыши дома своего- Власти Коврова не торопятся расселять сгоревший дом на Абельмана.Антивирус- Во Владимирскую область поступила вторая крупная партия вакцины против гриппа. Что в составе препарата? И как складывается ситуация с заболеваемостью?Шаг вперед- Владимирские строители помогли восстановить МФЦ и детский сад в Докучаевске. Как возвращают к жизни подшефный город ДНР?