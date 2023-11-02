Смотрите Вести в 9.00: погорельцы уже год вынуждены скитаться по съемным квартирам
Без крыши...
Смотрите "Вести" в 9.00: погорельцы уже год вынуждены скитаться по съемным квартирам
Без крыши дома своего
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