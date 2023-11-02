Певец не поскупился на теплые слова для любимой женщины, подарившей ему
кроху.
Певец не поскупился на теплые слова для любимой женщины, подарившей ему
кроху.
Стас Костюшкин поздравил своего
ребенка с днем рождения. 1 ноября
Богдану исполнилось 17 лет. Певец опубликовал нежное фото, на котором
запечатлена его третья супруга Юлия вместе с ребенком.
Богдан Станиславович увлекается
музыкой, спортом и рисованием. Он не исключает, что через некоторое время
пойдет по стопам звездного отца. Мама и папа не против, ведь самое главное –
счастье детей.
Всего у Стаса Костюшкина трое
сыновей. Самому старшему Мартину, рожденному в браке с танцовщицей из Магадана
Ольгой, сейчас уже 20. С Юлией исполнитель хита "Женщина, я не танцую" еще два
раза испытал радость отцовства: в 2006 родился Богдан, а в 2015 – Мирон.
Экс-солист дуэта "Чай вдвоем" редко
показывает на своих страницах в социальных сетях детей. Он старается оберегать их от повышенного внимания общественности. При этом каждое фото вызывает
сотни восторженных комментариев. Дети певца очень сильно похожи на отца:
уверенный взгляд, легкая полуулыбка и масса обаяния.
Стас Костюшкин смог стать отличным
примером для сыновей. Он поддерживает здоровый образ жизни, занимается спортом,
отказался от курения и выпивки. Певец имеет блестящее образование. Он окончил
Петербургскую консерваторию и Ленинградское музыкальное училище по классу
фортепиано.
Страна узнала о таланте Стаса Костюшкина в
середине 90-х. Вместе с Денисом Клявером они гастролировали в составе дуэта "Чай
вдвоем". Позже каждый из певцов начал сольную карьеру. При этом мужчинам
удалось разойтись без конфликтов. Не так давно группа возродилась для того,
чтобы порадовать уже повзрослевших фанатов.