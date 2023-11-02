Певец не поскупился на теплые слова для любимой женщины, подарившей ему кроху.

Певец не поскупился на теплые слова для любимой женщины, подарившей емукроху.Стас Костюшкин поздравил своегоребенка с днем рождения. 1 ноябряБогдану исполнилось 17 лет. Певец опубликовал нежное фото, на которомзапечатлена его третья супруга Юлия вместе с ребенком.Богдан Станиславович увлекаетсямузыкой, спортом и рисованием. Он не исключает, что через некоторое времяпойдет по стопам звездного отца. Мама и папа не против, ведь самое главное –счастье детей.Всего у Стаса Костюшкина троесыновей. Самому старшему Мартину, рожденному в браке с танцовщицей из МагаданаОльгой, сейчас уже 20. С Юлией исполнитель хита "Женщина, я не танцую" еще двараза испытал радость отцовства: в 2006 родился Богдан, а в 2015 – Мирон.Экс-солист дуэта "Чай вдвоем" редкопоказывает на своих страницах в социальных сетях детей. Он старается оберегать их от повышенного внимания общественности. При этом каждое фото вызываетсотни восторженных комментариев. Дети певца очень сильно похожи на отца:уверенный взгляд, легкая полуулыбка и масса обаяния.Стас Костюшкин смог стать отличнымпримером для сыновей. Он поддерживает здоровый образ жизни, занимается спортом,отказался от курения и выпивки. Певец имеет блестящее образование. Он окончилПетербургскую консерваторию и Ленинградское музыкальное училище по классуфортепиано.Страна узнала о таланте Стаса Костюшкина всередине 90-х. Вместе с Денисом Клявером они гастролировали в составе дуэта "Чайвдвоем". Позже каждый из певцов начал сольную карьеру. При этом мужчинамудалось разойтись без конфликтов. Не так давно группа возродилась для того,чтобы порадовать уже повзрослевших фанатов.