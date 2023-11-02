Будешь сухарики? С этого вопроса началась заварушка в одном из пивных баров Александрова. Как сообщили в прокуратуре, мужчины так настойчиво предлагали угощение посетителю, что все это

Будешь сухарики? С этого вопроса началась заварушка в одном из пивных баров Александрова. Как сообщили в прокуратуре, мужчины так настойчиво предлагали угощение посетителю, что все это привело к штрафу в полмиллиона рублей для каждого хулигана. В мае этого года трое мужчин в возрасте от 45 до 51 года отдыхали в одном из пивных баров Александрова.