Им оказался 48-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Накануне в дежурную часть полиции обратился пенсионер и заявил о том, что его обманули. Дедушку “развели”

Им оказался 48-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Накануне в дежурную часть полиции обратился пенсионер и заявил о том, что его обманули. Дедушку “развели” классическим способом – легендой про родственника, который якобы попал в ДТП. По словам потерпевшего, его подкупило то, что ему даже дали поговорить со своей плачущей дочерью, которая просила о помощи. Вот только