В Коврове будут судить пьяного водителя-виновника ДТП, в результате которого пассажирка получила...

В Коврове будут судить пьяного водителя-виновника ДТП, в результате которого пассажирка получила тяжёлые травмыВ отношении жителя Коврова возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговором Ковровского городского суда от 9 марта 2021 мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, имеющий ранее судимость. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов с лишением прав на 2,5 года. Приговор вступил в законную силу 20.03.2021.Ночью 23 октября 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, снова сел за руль автомобиля вместе с женой. В какой-то момент он не справился с управлением, превысил скорость и выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на опору ЛЭП.В результате ДТП пассажирка автомобиля от удара получила тяжелые травмы.Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.Фото: freepik.com