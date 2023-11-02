Дом на улице Дегтярева загорелся около двух часов ночи. Когда на место прибыли спасатели, в одной из комнат уже полыхала внутренняя отделка и мебель. Как сообщила сотрудница ковровского МЧС

Дом на улице Дегтярева загорелся около двух часов ночи. Когда на место прибыли спасатели, в одной из комнат уже полыхала внутренняя отделка и мебель. Как сообщила сотрудница ковровского МЧС Наталья Никитина, пожарные начали тушить огонь и заметили двух мужчин. Их вынесли из горящего дома и передали медикам. Врачи скорой помощи увезли пострадавших в больницу. Еще