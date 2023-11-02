Смертельная авария произошла в Муромском районе. ДТП случилось 1 ноября около 19 часов. Водитель «Рено Логан» не справился с управлением, сообщают в дорожной полиции. ДТП случилось на 5

Смертельная авария произошла в Муромском районе. ДТП случилось 1 ноября около 19 часов. Водитель «Рено Логан» не справился с управлением, сообщают в дорожной полиции. ДТП случилось на 5 километре автодороги «Афанасово-Лесниково-Петраково». Иномаркой управлял 50-летний водитель. Один человек погиб. Им оказался 44 –летний пассажир. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля «Рено Логан» 1973