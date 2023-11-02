В Радужном стартовал Кубок Ассоциации мини-футбола Золотое кольцо среди девочек Его принимает...

В Радужном стартовал Кубок Ассоциации мини-футбола "Золотое кольцо" среди девочекЕго принимает детско-юношеская спортшкола. Участницы-девочки 2010-2011 годов рождения. За победу борются и 2 команды нашего региона. Это "Кристалл" из Радужного и "Огонёк" из Гороховца.Александра Кухтерина, игрок команды «Огонёк» (г. Гороховец):- Тренируемся мы без мальчиков, мы в них не нуждаемся, они уже боятся с нами тренироваться, все время отказываются. Тренировки проходят просто великолепно.Соревнования такого уровня среди девочек Ассоциация мини-футбола проводит впервые и для воспитанниц отделения футбола спортшколы города Радужный - это хорошая возможность померяться силами с сильнейшими командами Центрального федерального округа. Состязания собрали 10 сборных. География: от Твери и Ногинска до Нижнего Новгорода и Костромы. Пока в активе команды Кристалл из Радужного- 1 победа и 2 ничьи. У Огонька только одна победа. Турнир завершится сегодня вечером.Сергей Олесиков, заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный:- По географии команд-участниц сегодняшнего мероприятия его смело и без ложной скромности можно отнести к событию межрегионального уровня, конечно мы понимаем, что женский мини-футбол имеет свои особенности, потому что девушки играют со свойственными им красотой и грацией, вниманием и наверное аккуратностью.Иван Бирюлин, президент ассоциации мини- футбола «Золотое кольцо»:- Для того, чтобы получить статус высокий региональный центр-обязательно должно быть отделение женского футбола. Должны девочки тренироваться. Это обязательное условие для развитие спортивной школы.