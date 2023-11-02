Амбулатория в селе Торчино Суздальского района после капремонта вновь распахнула двери для пациентов.

Амбулатория в селе Торчино Суздальского района после капремонта вновь распахнула двери для пациентов. Об этом проинформировала правительства Владимирской области.Работы в медучреждении стоимостью свыше 9,7 млн рублей осуществлялись по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчик выполнил ремонт полов, стен и потолков здания, полностью заменил водопровод, канализацию и электрическую проводку. Также в амбулатории установили новые двери и окна. Была благоустроена и прилегающая территория. В частности, здесь построили асфальтированную дорогу.В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что услугами Торчинской врачебной амбулатории пользуются порядка 2000 жителей близлежащих населённых пунктов.