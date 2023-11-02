В селе Торчино Суздальского района открыли врачебную амбулаторию после капремонта. На модернизацию медучреждения было выделено около 10 миллионов рублей. На эти деньги заменили инженерные

В селе Торчино Суздальского района открыли врачебную амбулаторию после капремонта. На модернизацию медучреждения было выделено около 10 миллионов рублей. На эти деньги заменили инженерные коммуникации: электропроводку, водопровод и канализацию. Кроме того, установили новые двери, оконные блоки. Капитально отремонтировали полы, стены и потолки. На территории проложили асфальт. Прием пациентов возобновлен. Всего торчинская амбулатория обслуживает жителей 19-ти