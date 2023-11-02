С мая 2021 года по июль 2022 45-летний предприниматель отправлял в Департамент сельского хозяйства Владимирской области документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных им затратах

С мая 2021 года по июль 2022 45-летний предприниматель отправлял в Департамент сельского хозяйства Владимирской области документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных им затратах на откорм домашнего скота, о расходах на выращивание овощей, в том числе, на приобретение дизельного топлива и выплату заработной платы несуществующим работникам. На основании данных документов в рамках госпрограммы развития