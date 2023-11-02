Авария в Вязниковском районе произошла вечером 31 октября. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в березу. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель

Авария в Вязниковском районе произошла вечером 31 октября. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в березу. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля “Хендай Акцент” 1972 года рождения при прохождении правого поворота допустил съезд в левый по хода движения кювет и наезд на дерево. К счастью, водитель и 52-летний пассажир автомобиля