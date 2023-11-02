Владимирцам рассказали о новой оздоровительной процедуре - биоэнергетический массаж позвоночника...

Владимирцам рассказали о новой оздоровительной процедуре - биоэнергетический массаж позвоночникаНовая оздоровительная процедура во Владимире - биоэнергетический массаж позвоночника. В чем его уникальность, и кому он может помочь? - расскажут специалисты клиники "Эльф".Татьяна Питиримова:- Вы сегодня присутствуете при уникальном массаже. Мы все хотим быть здоровым, но мы совершенно не хотим принимать в большом количестве лекарства и вот это возможно.Его главный принцип- биотоки. Биоэнергетический массажёр- сокращённо БЭМ- медицинская компания "Эльф" использует уже 3 года. Он разработан на основе знаний традиционной китайской медицины.Татьяна Питиримова, директор клиники "Эльф":- Китайские врачи говорят, что один БЭМ заменяет 10 тренировок в спортзале. Я бы рекомендовала этот массаж прежде всего людям более зрелого возраста, потому что силы организма истощаются- взять их неоткуда до слов "Они совершенно другие".Через электропроводные перчатки "умный" прибор преобразует электрический ток в биотоки, схожие с нашими собственными. Усилит эффективность процедуры специально созданный массажный крем-гель с растительными экстрактами. Биоэнергетический массаж проводят на всём теле: от кончиков рук до пальцев ног.Биоэнергетический массажёр в прямом смысле дарит здоровье. Улучшая кровообращение и обмен веществ, повышая активность клеток. Укрепляя иммунитет, запуская процесс самовосстановления. БЭМ позволит организму мобилизовать собственные ресурсы. Василию Васильевичу Смолину - 72. Директор знаменитой школы дзюдо, профессиональный спортсмен и тренер рассказывает: к биоэнергетическому массажу присматривался давно. Наконец , решился .и... не пожалел.Василий Смолин, пациент:- Я принял решение, что как минимум 6-10 раз я приеду, буду делать здесь эти процедуры. Трое наших воспитанников школы дзюдо- молодые спортсмены- они уже приходили сюда на эти процедуры и получили очень хорошие впечатления и ощущения.По словам тренера, спортсмены восстановили здоровье не только на физическом, но и на психологическом уровне. Повысились выносливость, концентрация внимания. Спектр применения биоэнергетического массажёра широк: от переутомления, бессонницы и неврозов до заболеваний позвоночника, последствий коронавируса и спортивных травм.Татьяна Питиримова, директор клиники "Эльф":- За 3 года работы на данном приборе мы увидели просто потрясающие результаты. Люди приходили с палочками и с больной спиной. Приходили говорили, что у них память нарушена. И уходили отсюда, можно сказать, совершенно здоровыми.Также биотоки способны поддержать и женскую красоту. В клинике "Эльф" проводят биоэнергетический массаж лица и массаж ультразвуковой насадкой. Лифтинг-эффект порадует представительниц прекрасного пола.Татьяна Питиримова, директор клиники "Эльф":- Эффект получается колоссальный, потрясающий. Потому что мышцы подтягиваются, лицо сияет.Биоэнергетический массаж способен в прямом смысле подарить организму мощный "заряд". Однако, и у него есть противопоказания. Среди основных- беременность, онкозаболевания, наличие кардиостимуляторов. Перед первым сеансом необходима консультация врача.Александра Лебедикова, Александр Чунаев "Вести-Владимир"