Жителей Владимирской области приглашают принять участие в VIII Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдёт с 3 по 8 ноября 2023 года.

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в VIII Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдёт с 3 по 8 ноября 2023 года. Об этом сообщила регионального правительства.Мероприятие, организатором которого выступило Федеральное агентство по делам национальностей, призвано привлечь внимание населения к вопросам межнациональных отношений. Кроме того, диктант поможет оценить уровень этнографической грамотности наших соотечественников.В 33-м регионе главной площадкой написания диктанта выбрали Дом Дружбы во Владимире. Отмечается, что для детей до 16 лет и взрослых участников предусмотрены разные задания. Подробности можно узнать .