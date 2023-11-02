Владимирец подделал медицинскую справку, в целях получения водительского...

Владимирец подделал медицинскую справку, в целях получения водительского удостоверенияПрокуратурой города Владимира проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в том числе при получении водительских удостоверений.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, местный житель обратился в ГИБДД для замены водительского удостоверения, т.к. заканчивался срок действия. Он предъявил справку об отсутствии противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами. Медицинское заключение выдали мужчине на основании представленной им справки от врача психиатра-нарколога ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер».Но как выяснилось, данная справка врачом психиатром-наркологом не выдавалась. Кроме того с 2014 года обвиняемый находится на диспансерном наблюдении в наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».В итоге мужчина с целью замены водительского удостоверения использовал заведомо подложный документ – медицинскую справку со штампами медицинского учреждения и подписью врача, которая ему не выдавалась, отметили в ведомстве.В отношении виновного возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого находятся на контроле прокуратуры города Владимира.Фото: freepik.com