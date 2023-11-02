В финальном туре фестиваля короткометражного кино «МediArt Владимир 2023» участвовали 10 команд из разных областей. В течение трех дней ребята готовились к конкурсу работ. Они должны были

В финальном туре фестиваля короткометражного кино «МediArt Владимир 2023» участвовали 10 команд из разных областей. В течение трех дней ребята готовились к конкурсу работ. Они должны были представить свои фильмы на тему “Человек в городе”. Подростки сами писали сценарии, снимали, монтировали и озвучивали свои фильмы. Старались все, но первое место заняла владимирская команда “Пионер” (Дворец