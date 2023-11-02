Владимирские строители помогли восстановить многофункциональный центр и детский сад в...

Владимирские строители помогли восстановить многофункциональный центр и детский сад в Докучаевске.В подшефном нашей области Докучаевске ДНР после масштабных работ открыли многофункциональный центр и детский сад. О возрождении города- Мария Платанюк.Еще один шаг на пути возрождения. Главные на этом новоселье- самые юные жители российского Докучаевска. Те, кто, наконец, может пойти в обычный детский сад.- Россия, Россия! В этом слове огонь и сила.В оказание помощи подшефному Докучаевску включились все районы и муниципалитеты. За каждым закрепили "профильные" направления. Так, к примеру, шефами детских садов стали Собинский, Суздальский и Петушинский районы. Еще в феврале представители нашей делегации передавали детсаду № 11 современную технику. А теперь благодаря вкладу Владимирской области он смог вернуться к обычному режиму работы.Александр Качанов, глава администрации г. Докучаевска:- В момент, когда нам стало совсем тяжело и тяжко. Они пришли к нам с помощью. Они взяли над нами шефство. И результат этой работы- это прекрасный садик, который с помощью региона-шефа мы восстановили все вместе.Укронацисты "били" и по детям. Здание серьезно пострадало во время артобстрелов. В кратчайшие сроки владимирские строители сделали новую крышу, утеплили фасады, благоустроили территорию. Одни стены оставались и от многофункционального центра. Здание МФЦ также удалось отремонтировать и оборудовать за рекордно короткое время.Александр Качанов, глава администрации г. Докучаевска:- Благодаря шеф-региону и лично Александру Александровичу Авдееву мы сегодня открываем это замечательное учреждение-многофункциональный центр.Первый заместитель главы региона Дмитрий Лызлов благодарит владимирских и докучаевских строителей, дорожников, коммунальщиков и энергетиков - за вклад в возрождение города. И передает приветствие от губернатора Александра Авдеева.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Известия из города-обо всех удачах, проблемах и сложностях он получает ежедневно. Также хочу передать привет от всех жителей Владимирской области для которых город Докучаевск стал очень близким и родным.Ежедневно докучаевский МФЦ принимает сотни посетителей. Донбасс возвращается к мирной жизни.Мария Платанюк "Вести-Владимир".